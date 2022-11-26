﻿Yalova SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI



A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-18 yaşından büyük olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

3- Medeni hakların kullanma ehliyetine sahip olmak

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alımı satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Adli sicil kaydı bulunmamak

7-Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personeli Sınavında (2021/2022 )KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyoloji ve İşletme Lisans Programlarının

birinden mezun olmak

2- Tercihen Yüksek Lisans mezunu olmak

3-Erkek olmak

4- Windows Ofis programlarını iyi derecede bilmek

5- En az 1 yıldır Yalova ili Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak

6-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanıyor olmak

7- Askerliğini yapmış veya muaf olması ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak