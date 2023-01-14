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Yalova Termal SYDV 1 işçi alacak

Yalova Termal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:31
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Yalova Termal SYDV 1 işçi alacak

Yalova Termal SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Yalova Termal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik numaralı),

2021 veya 2022 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğuna dair belge

Adli sicil kaydı,

Özgeçmiş

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