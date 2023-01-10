﻿Yalova Tevbeltaş işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova Tevbeltaş, şoför olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tavşanlı Beldesi sınırları içerisinde ikamet etme şart.

Cinsiyeti Erkek

Ehliyet Şartı: D Sınıfı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kimlik Fotokopis

*Adli Sicil Kaya

*İkametgah

*Aile Kayıt Örneği