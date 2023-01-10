﻿Yalova Tevbeltaş işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova Tevbeltaş, şoför olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tavşanlı Beldesi sınırları içerisinde ikamet etme şart.
Cinsiyeti Erkek
Ehliyet Şartı: D Sınıfı
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik Fotokopis
*Adli Sicil Kaya
*İkametgah
*Aile Kayıt Örneği
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.