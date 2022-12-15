15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi

Yalova’da bir kamu kurumunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken 2’si serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:25
Takip Et

Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi

Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
+
Aa
-

İHA
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsündeki Gıda Teknolojisi Bölümü camını yerinden çıkararak içeriye giren hırsızlar, bir bilgisayar kasası ve laptop çaldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne ait 45 kameranın görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen M.K., A.S., M.Y. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Çalınan malzemeleri zanlıların sattıkları işletmede bulan polis, enstitü yetkilerine teslim etti.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.Y. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
5
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
7
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.