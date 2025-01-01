Yalova’da 2025’in ilk gününde buz gibi suya girdiler

Yeni yılın ilk günü, Yalova sahilinde buluşan 9 kişilik arkadaş grubu, sabahın erken saatlerinde soğuk havaya aldırmadan denize girmeye karar verdi.

2025 yılına adım atarken, soğuk havada Marmara Denizi’ne giren grup, bu sıradışı kutlamayla hem kendilerine hem de izleyenlere unutulmaz bir anı yaşattı.

Denize giren vatandaşlar, suya girdikleri anlarda "Yeni yıl hayırlı olsun" diyerek 2025'in sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini dilediler.

Denize girerken çekilen anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Arkadaş grubunun cesur kutlama anları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Soğuk havada denize girmeleri izleyenlerin şaşkın bakışlarına neden olurken, grup üyeleri bu anı eğlenceli bir şekilde kutladılar.

Arkadaş grubu, bu sıra dışı kutlamanın ardından yaptıkları açıklamalarda, "2025 yılına böyle farklı bir başlangıç yapmayı planladık. Soğuk hava olsa da, bu anı hep birlikte yaşamak istedik. Yeni yılın herkese mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz" dediler.

Yalova'da bu ilginç kutlama, yerel halkın da ilgisini çekti ve 2025 yılına farklı bir bakış açısı getirdi. Bu tür geleneksel kutlamalar, yeni yılın enerjisini ve ruhunu daha da güçlendiren bir simge olarak öne çıkmaya devam ediyor.