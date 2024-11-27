Yalova'da 4 ayı kameralara takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yalova'da 4 ayı kameralara takıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde vatandaşlar araçlarıyla giderken orman yolunda boz ayı ve 3 yavrusu ile karşılaştı. O anları hemen cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkiinde ormanlık alanda vatandaşlar yolda araçlarıyla giderken boz ayıyla karşılaştılar. Anne boz ayı ve yavruları olmak üzere 4 tane ayıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ayılar hızlıca koşmaya başladı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Boz ayılar kasım veya aralık ayında kış uykusuna yattığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle karlı bir zemine sahip olan ormanda görülen ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı görüldü.

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