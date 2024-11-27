Yalova'da 4 ayı kameralara takıldı

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkiinde ormanlık alanda vatandaşlar yolda araçlarıyla giderken boz ayıyla karşılaştılar. Anne boz ayı ve yavruları olmak üzere 4 tane ayıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ayılar hızlıca koşmaya başladı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Boz ayılar kasım veya aralık ayında kış uykusuna yattığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle karlı bir zemine sahip olan ormanda görülen ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı görüldü.