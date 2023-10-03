Yalova'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi

Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, Tokmak ilkokulu ve Subaşı Ayhan Cahit Gülen Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

KAYNAK: İHA
Yalova'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi

İtfaiye merkezinde pratik ve teorik eğitim alan minik öğrenciler, siren sesini duyunca heyecanlı anlar yaşadı.
Altınova İtfaiye Amirliği’ni eğitimleri, teori ve uygulamalı olarak devam ediyor.

Amirlik; Altınova merkez Subaşı, Tavşanlı ve Kaydazdere’deki çeşitli okullardan öğrencileri konuk ediyor. Altınova itfaiye binasında karşılanan öğrencilere itfaiye tanıtımı, yangın eğitimi, deprem, ihbar verme eğitimleri teori ve uygulama anlatılıyor.

Şu ana kadar çok sayıda öğrenci itfaiye merkezini ziyaret ederek teorik ve pratik eğitim aldı.
İtfaiye amirliğinde öncelikle temel yangın ve deprem eğitimi teorik olarak verildi.

Meraklı öğrencileri dinleyen ve onların hevesini sevgi ile karşılayan Altınova itfaiye amirliği ekipleri, her türlü sorularını yanıtladı.

Teorik eğitimden sonra öğrencilere itfaiye istasyonu, araç ve gereçleri tanıtıldı. Öğrenciler, itfaiye aracı ile siren eşliğinde küçük tatbikatı yaparak büyük heyecan yaşadı.

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