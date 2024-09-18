Yalova'da bir kırtasiyeci 'askıda defter kalem' uygulaması başlattı

Kaynak: AA
Yalova'da bir kırtasiyeci 'askıda defter kalem' uygulaması başlattı

Artan kırtasiye fiyatlarından sonra yardımsever vatandaşlar çareyi "askıda" kampanyasını kırtasiyeye uyarladı. Dün Balıkesir'de görülen askıda kırtasiye kampanyasından sonra bugün de "askıda defter-kalem" kampanyası Yalova'dan geldi.

Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiyede, ihtiyaç sahibi öğrenciler için "askıda defter ve kalem" uygulaması hayata geçirildi. Girne Caddesi'nde bulunan kırtasiyede, vatandaşlar satın aldıkları defter ve kalemleri askıya bırakarak, ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyor. Askıya bırakılan ürünler, belirlenen öğrencilere ulaştırılıyor.

Uygulamanın mimarı Dilek Yaşar, arkadaşlarıyla yaptıkları bir sohbet sırasında bu fikrin ortaya çıktığını belirtti. Yaşar, “Defter ve kalemi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Askıda ekmek uygulamasını kırtasiyeye uyarlamak istedik. Şu anda birkaç öğrenciye ulaşmayı başardık. Diğer destekçilerimizin de katılımını bekliyoruz. İhtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızı görünce bu uygulamanın önemini daha iyi anlıyoruz. Hayat, paylaşmakla güzelleşiyor” dedi.

Yaşar, projenin diğer kırtasiyelere de örnek olmasını umduğunu ifade ederek, “Daha fazla aileye destek olmak ve onlara ulaşmak bizim için önemli. Kampanyamızın büyümesini ve daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdilik burada uyguluyoruz, umarım diğer kırtasiyeler de bu örneği takip eder” şeklinde konuştu.

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