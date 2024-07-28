Yalova’da çıkan orman yangınları ile ilgili savcılık harekete geçti

Kaynak: İHA
Yalova’da çıkan orman yangınları ile ilgili savcılık harekete geçti

Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada birden başlayan ve yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan orman yangınları ile ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

aw256254-02.jpgSaat 18.45 itibarıyla yangınların kontrol altına alındığı iki bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili harekete geçti. Birbirinden farklı ve uzak noktalarda eş zamanlı çıkan yangınların çıkış nedeni soruşturma çerçevesinde detaylı şekilde araştırılarak ortaya çıkarılacak.

aw256254-03.jpg

Yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınlara 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi ve STK gönüllüleri de destek olmuştu.

aw256254-06.jpg

Son Haberler
Üstündağ'dan şok açıklama: Eleneceği belliydi Spor
Üstündağ'dan şok açıklama: Eleneceği belliydi
Ev kirasını 5884 liradan hesaplayan TÜİK'e İlber Hoca'dan efsane yanıt Ekonomi
Ev kirasını 5884 liradan hesaplayan TÜİK'e İlber Hoca'dan efsane yanıt
Milli takım yine kaybetti Spor
Milli takım yine kaybetti
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oldu Spor
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oldu
Minik kızın çöp kamyonu heyecanı güldürdü Video
Minik kızın çöp kamyonu heyecanı güldürdü
Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu Spor
Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu
Festivale gidip sahnedeki performansı telefonundan izledi Video
Festivale gidip sahnedeki performansı telefonundan izledi