Yalova’da çıkan orman yangınları ile ilgili savcılık harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, bugün Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

Saat 18.45 itibarıyla yangınların kontrol altına alındığı iki bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili harekete geçti. Birbirinden farklı ve uzak noktalarda eş zamanlı çıkan yangınların çıkış nedeni soruşturma çerçevesinde detaylı şekilde araştırılarak ortaya çıkarılacak.

Yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınlara 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi ve STK gönüllüleri de destek olmuştu.