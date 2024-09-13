Yalova'da fuhuş operasyonu! Tutuklamalar var

Fuhuşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın ise Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyon sonucunda mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden kadınları getirip fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. adlı şüpheliler tespit edilerek, kaldıkları adreslere yapılan baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

Baskınlarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli operatörlere ait 20 adet sim kart, hesap defterleri, bir adet kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği düşünülen 27 bin TL nakit para ve uyuşturucu kullanımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında toplamda 87 kişinin ifadesi alındı.

Kurtarılan 6 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin tamamlanması için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.B., E.B., A.İ. ve O.Y., adliyeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A.İ. ise serbest bırakıldı.