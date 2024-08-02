Yalova'da işçilerin bulunduğu platform çöktü. 2 işçi yere çakıldı

Kaynak: DHA
Yalova'da işçilerin bulunduğu platform çöktü. 2 işçi yere çakıldı

Yalova’da bulunan Beşiktaş tersanesinde görev yapan 22 yaşındaki Doğanay Kurt ve 33 yaşındaki Mehmet Kesik bakım ve boya yapmak için çıktığı insan kaldırma platformunun kopması sonrası metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana gelen olayda, bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna çıkan 2 işçinin bulunduğu platform, tespit edilemeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

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İŞÇİLER HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e bölgede dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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