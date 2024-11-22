Yalova’da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İHA
Yalova’da kaçak tütün operasyonu

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 441 adet dolu makaron ve 17 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollardan temin edilen tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemenin Çınarcık ilçesinde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilginin değerlendirilmesi üzerine, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, 441 adet tütün dolu makaron, 17 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 78 adet sigara sarma kağıdı, 3 bin 135 adet ağızlık, 12 bin 970 adet pamuklu sigara filtresi, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 28 adet manuel sigara sarma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan H.S. ve N.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova’da kaçak tütün operasyonu

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