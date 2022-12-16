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Kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü ağıldan 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Yalova’da sabah erken saatlerinden itibaren ağılda olmayan küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:30
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Yalova’da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu

Kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü ağıldan 5 kilometre uzaklıkta bulundu
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Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyünde kaybolan 400 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Hayriye köyünde sabah erken saatlerde ağılda küçükbaş hayvan sürüsünün olmadığını fark eden C.O., durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığından gelen takviye unsurlar ile arama gerçekleştirdi.
4 saatlik arama sonucunda hayvanlar 3 farklı bölgede bulundu. Jandarma kayboldukları ağıldan 5 kilometre uzakta bulunan sürüyü sahibine teslim etti.


(Kaynak: İHA)

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