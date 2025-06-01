Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Yalova Çınarcık’ta kendisinden haber alınamayan M.E. (37), Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, M.E. dün saat 15.00’te Çınarcık ilçesi Ortaburun köyü merkezinde son kez görüldü. Yakınları, şahıstan haber alamayınca saat 22.30 civarında Ortaburun Göleti’nde kayıp ihbarı yaptı. Bölgeye yönlendirilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, kayıp kişinin cansız bedeni Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

M.E.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan, şahsın bulunduğu bölgede uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belli olacak.

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kayip-olarak-araniyordu-ormanda-cansiz-yenicag-2.jpg

Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

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