Yalova'da ormanda sır ölüm! Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, M.E. dün saat 15.00’te Çınarcık ilçesi Ortaburun köyü merkezinde son kez görüldü. Yakınları, şahıstan haber alamayınca saat 22.30 civarında Ortaburun Göleti’nde kayıp ihbarı yaptı. Bölgeye yönlendirilen jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, kayıp kişinin cansız bedeni Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

M.E.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan, şahsın bulunduğu bölgede uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belli olacak.