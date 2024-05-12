Yalova’da şüpheli valiz alarmı: Fünye ile patlatıldı

Kaynak: DHA
Yalova’da şüpheli valiz alarmı: Fünye ile patlatıldı
Yalova Gazipaşa Caddesi’nde yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı.

Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi üzerinde gece saatlerinde yol kenarında sahipsiz valiz görüldü.

Valize rastlayan yurttaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken cadde de araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ardından valiz bomba imha uzmanı tarafından yerleştirilen fünye ile kontrollü bir biçimde patlatıldı.

Patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı. Olayı uzaktan takip eden yurttaşlar da derin bir nefes aldı.

Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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