Yalova’da tersane işçilerinden zam protestosu

Kaynak: İHA
Yalova’da tersane işçilerinden zam protestosu
Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersanelerde çalışan işçiler, düşük maaşlara ve yeni zam oranının belirlenmemesine tepki gösterdi ve bir protesto gerçekleştirdi.

Bölgedeki birçok tersanede düşük zam yapılmasına ya da hiç zam yapılmamasına tepki gösteren işçiler, tersanelerde protesto gerçekleştiriyor. Disk Limter İş Sendikası tarafından düzenlenen eylemde Hersek köyü meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup daha sonra Sefine Tersanesi önüne gitti ve protesto gerçekleştirdi.

Sendika yetkilileri diğer işçileri de eylemlere destek vermeye davet etti. Tersane işçileri, Cuma namazından sonra da yine Sefine Tersanesi önünde eylemlerini devam ettirdi. Bölgede Cemre, Tersan ve Gemak gibi birçok tersanede işçilerin sorun yaşadığı belirtildi.

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