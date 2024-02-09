Yalova’da tersane işçilerinden zam protestosu

Bölgedeki birçok tersanede düşük zam yapılmasına ya da hiç zam yapılmamasına tepki gösteren işçiler, tersanelerde protesto gerçekleştiriyor. Disk Limter İş Sendikası tarafından düzenlenen eylemde Hersek köyü meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup daha sonra Sefine Tersanesi önüne gitti ve protesto gerçekleştirdi.

Sendika yetkilileri diğer işçileri de eylemlere destek vermeye davet etti. Tersane işçileri, Cuma namazından sonra da yine Sefine Tersanesi önünde eylemlerini devam ettirdi. Bölgede Cemre, Tersan ve Gemak gibi birçok tersanede işçilerin sorun yaşadığı belirtildi.