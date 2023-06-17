Yalvaç’ta piknik tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yalvaç’ta piknik tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

aw916212-01.jpg

aw916212-02.jpg

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Kars’ta bir köyü sel vurdu, 10 ev selden zarar gördü Yaşam
Kars’ta bir köyü sel vurdu, 10 ev selden zarar gördü
Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı Ekonomi
Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
İhale yine damada kaldı: AKP'li belediyeden AKP'li vekilin damadına milyonluk ihale Güncel
İhale yine damada kaldı: AKP'li belediyeden AKP'li vekilin damadına milyonluk ihale
Sokakta karşılaştığı damadının boğazını kesti Yaşam
Sokakta karşılaştığı damadının boğazını kesti
Tarım Bakanlığı’nda 'kırsal alan'da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe: 300 milyon TL dağıtılacak Güncel
Tarım Bakanlığı’nda 'kırsal alan'da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe: 300 milyon TL dağıtılacak
Sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 10 tutuklama Yaşam
Sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 10 tutuklama