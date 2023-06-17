Yalvaç’ta piknik tüpü patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)