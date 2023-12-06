Yamaç adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Yamaç isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yamaç ne demek? Yamaç isminin anlamı nedir?

YAMAÇ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yamaç ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı.

- Yakın, yan.

- Bedel, karşılık.

YAMAÇ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yamaç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yamaç adını koymak caizdir.