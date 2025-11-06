Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Lamine Yamal'ın disiplinsiz hareketlerinden bıktığı ve kulübün yıldız oyuncuya özel olarak sağladığı imtiyazlardan da hoşnut olmaması nedeniyle istifa etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

TAKIM AİDİYET DUYGUSUNU KAYBETTİ

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre; Flick, yardımcılarına takımın aidiyet duygusunu kaybettiğini ve yönetimin kendisine yeterince destek vermediğini söyledi. Deneyimli teknik direktörün en çok rahatsız olduğu konu ise Lamine Yamal’a tanınan özel ayrıcalıklar.

YAMAL'A TANINAN AYRICALIKLARDAN RAHATSIZ

Yamal’ın Madrid yenilgisinden sonra takımla dönmek yerine kulüp izniyle Milano’ya gitmesi, deplasmanlarda diğer oyuncular kendi yemeklerini alırken kendisine özel servis yapılması ve kulüpte yalnızca başkanın kullanımına açık golf arabalarından birine erişim hakkı verilmesi Flick’i çileden çıkardı.

DİSİPLİNSİZLİKLERİNE FORM DÜŞÜKLÜĞÜ DE EKLENDİ

Flick’in ayrıca Yamal’ın İspanya Milli Takımı’ndan sakat döndükten sonra hastaneye gitmek yerine reklam çekimine katılmasına da tepki gösterdiği belirtildi. Bu detayların, genç futbolcunun son dönemde yaşadığı performans düşüşüyle birleşince, Alman teknik adamın sabrını taşırdığı ifade ediliyor.

YAMAL KONUSUNDA YÖNETİM İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYOR

Her ne kadar Flick’in kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco ile ilişkileri iyi olsa da, yönetimin Yamal konusundaki tutumuna katılmadığı ve bu konuda disiplin anlayışında fikir ayrılığı yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle de Hansi Flick'in, sezon sonunda Barcelona’dan ayrılmaya kararlı olduğu iddia edildi.