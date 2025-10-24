La Liga'da pazar günü oynanacak El Clasico için nefesler tutuldu. Dev karşılaşma öncesi Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan Real Madrid'e yönelik tartışma yaratan sözler geldi.

Katıldığı bir podcast yayınında Real Madrid ile ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine Yamal, "Real Madrid mi? Sürekli çalıyorlar ve şikayet ediyorlar." yanıtını verdi.

Yamal esprili bir yorumda bulunmak istese de bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti.

Genç yıldız El Clasico öncesi şimdiden iki kulüp arasındaki rekabeti daha da ateşli hale getirdi.