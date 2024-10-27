Yamal'dan Real Madrid'i çıldırtan Ronaldo göndermesi! Tek skorla iki gol attı

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Yamal'dan Real Madrid'i çıldırtan Ronaldo göndermesi! Tek skorla iki gol attı

LaLiga'da liderlik koltuğunun sahibi olan Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0'lık skorla mağlup ederken, maçta gol bulan genç yıldız Lamine Yamal, Ronaldo'nun "Calma" gol sevinciyle Madrid tribünlerini tahrik ederek hem gol sevincini yaşadı, hem de Ronaldo'ya göndermede bulunmuş oldu.

LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

BARCELONA MAÇTA DA PUAN TABLOSUNDA DA FARK ATTI

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ikinci yarı Barcelona'nın resitaline dönüştü. Katalan devi ezeli rakibini Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Barcelona puanını 30 yaptı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

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YAMAL'DAN TİBÜNLERE RONALDO SEVİNCİ

Barcelona'da La Masia'dan çıkan Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü kaydetti. 78. dakikada ağları havalandıran 17 yaşındaki yıldız, golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.

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