Yamyam robot icat edildi

Son geliştirilen robot mekanizması, “Truss Link” isimli çubuk formunda manyetik bağlantı noktaları bulunan parçalardan meydana geliyor.

Bu parçalar uzayabilir, eğilebilir, hareket edebilir ve birbirlerine manyetik olarak kenetlenerek daha karmaşık şekiller oluşturabilir. Bireysel olarak basit görünse de bu birimler birlikte faaliyet gösterdiklerinde yüksek esneklikte ve şekil değiştirebilen sistemlere dönüşebiliyor.

Robotik sistemler sadece kendilerini geliştirmekle sınırlı kalmıyor; diğer robotlara destek olabiliyor, az enerji harcayan komponentlerini çıkarıp yerine yenisini takabiliyor. Diğer bir deyişle, hem yardım etme hem de onarım yapma özellikleri mevcut.

Bilim ekibi, bir sonraki aşama olarak çeşitli algılayıcılarla donatılmış yeni modül çeşitleri üretmeyi hedefliyor. Hedef, bu robotik sistemlere ek kabiliyetler kazandırarak onları daha özerk ve uyum sağlayabilir konuma getirmek.