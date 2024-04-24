Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı

Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Efe Ö. adlı şahıs, Mahmut A. ve oğlu İsmail A.'yı bıçakla yaraladı.
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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 1

Karnından ve bacağından yaralanan baba ile oğul, tedavi altına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 2

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 3

Kavga esnasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakladı. Olayın ardından Efe Ö., bir araçla kaçtı.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 4

Kavgayı görenlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yaralı baba ve oğlunun yardımına koşan çevredekilerin görüntüleri yer alıyor.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 5

Yaralılar, hızla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 6

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Efe Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

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Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı 7

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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