Yan bakma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı

Karnından ve bacağından yaralanan baba ile oğul, tedavi altına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakladı. Olayın ardından Efe Ö., bir araçla kaçtı.
Kavgayı görenlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yaralı baba ve oğlunun yardımına koşan çevredekilerin görüntüleri yer alıyor.
Yaralılar, hızla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Efe Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.