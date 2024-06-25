‘Yan bakma’ tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı

Çelik, "yan bakma" tartışması yaşadığı Duman'ın kendisine küfür ettiğini belirterek, olayın bu nedenle meydana geldiğini savundu.

Olayın detayları

Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Çelik, daha önce "yan bakma" tartışması yaşadığı berber Rüstem Ümit Duman'a tabanca ile ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Duman, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Levent Çelik, yeğeni Y.A. ve komşusu F.G. gözaltına alındı. Y.A. serbest bırakılırken, Çelik tutuklandı ve F.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Duruşma başladı

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Levent Çelik, tutuksuz sanık F.G., Rüstem Ümit Duman’ın eşi M. Duman ve taraf avukatları hazır bulundu. Çelik, savunmasında Duman’ı olaydan 5 gün önce tanıdığını, evinin önünde "yan bakma" nedeniyle bir tartışma yaşadıklarını söyledi. İftar saatine yakın yeğeniyle birlikte pide ve tatlı aldığını, dönerken Duman’la karşılaştığını ve Duman’ın kendisine küfür ettiğini belirtti.

"Küfür etti, silahımı alıp döndüm"

Çelik, Duman’ın dükkanına girdiklerini ve Duman'ın kapıları kilitlediğini anlatarak, tartışmanın ardından eve gittiğini ve daha sonra silahını alarak geri döndüğünü söyledi. Çelik, "Duman'a korkutmak amacıyla havaya ateş ettim, ama uzaklaşmayınca yanına kadar gidip bir el daha ateş ettim," dedi. Silahı komşusunun evinde sakladığını ve komşusunun bundan haberi olmadığını belirtti.

Sanık avukatı, Çelik’e yere düşen Duman'a neden tekrar ateş ettiğini sordu. Çelik, "Şok içindeydim, bana ağır küfürler edildi. Tekrar ateş edip etmediğimi hatırlamıyorum," dedi. Tutuksuz sanık F.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Maktulün eşi ve aile avukatının talepleri

Maktulün eşi M. Duman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sorması üzerine, M. Duman bilmediğini ve olay günü oruçlu olduğunu söyledi.

Duman ailesinin avukatı, cinayetin tasarlanmış olduğunu belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.