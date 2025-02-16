Yanan alan aracın direksiyonunu çevirdi

Yangın esnasında, Ahmet Yurdacan isimli bir vatandaş aracın direksiyonunu çevirerek, kaymaya devam eden aracı elektrik direğine çarptırarak durdurmayı başardı. Yurdacan, "Ellerim kan içinde kaldı, ama başka araçlara çarpmadan durdurabildik" diyerek yaşadıklarını anlattı. Aracın patlamalarla kaymaya devam ettiğini belirten Yurdacan, "Yanan arabanın kaydığını görünce elimi içeri sokup direksiyonu çevirdim ve direğe çarptırdım" dedi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SONRASI ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, aracın sahibini ifade vermek üzere karakola davet etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Aracın söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili inceleme başlattı.