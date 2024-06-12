Yanan apartman 41 kişiye mezar oldu. Ölüme uykuda yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yanan apartman 41 kişiye mezar oldu. Ölüme uykuda yakalandılar

Kuveyt'te 160 kişinin yaşadığı binada sabah saat 04.30 sıralarında çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti. 6 katlı binayı etkisi altına alan alev ve duman 40 kişinin de hastanelik olmasına neden oldu.

Kuveyt'in Mangaf Bölgesi büyük bir faciaya sahne oldu. Bir firmada çalışan yaklaşık 160 kişinin yaşadığı 6 katlı bir binada yerel saatle saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı etkisi altına aldı. Yükselen dumanlar 6 katlı binanın tüm katlarına yayıldı.

Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler etkisiz hale getirildi. Duman ise binayı adeta abluka altına aldı.

Duman nedeniyle nefes almakta zorlanan işçiler camlara çıkarak kendilerine gelecek yardımı beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri binadan 41 işçinin cansız bedenini çıkardı. Olayda 40 kişinin de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni detaylı şekilde araştırılıyor. Kuveyt İçişleri Bakanlığı binanın sahibi ile işçilerin çalıştığı firma sahibinin gözaltına alınması için polise talimat verdiği öğrenildi.

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