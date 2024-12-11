Yanan araçtan sürünerek çıktı

Tokat’ta 200 metre uçurumdan düşen araçtaki bir kişi sürünerek yanmaktan son anda kurtuldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Alacabal Mahallesi yolu üzerindeki Tepe Mevkii’nde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten aşağıya uçan araçta 2 vatandaş ölümden döndü.

Araçtaki S.G., kazanın hemen ardından kendi imkânlarıyla araçtan çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Araçta sıkışan diğer kişi O.M. ise bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek araçtan çıkmayı başardı. Kısa bir süre sonra araç alev aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.’nin bacağında kırık olduğu, S.G.’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.