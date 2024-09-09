Yanan evdeki kedi kurtarıldı

Meydana gelen olay, Buharaevler Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında evde baygın halde yatan kediyi görüp hemen onu bulunduğu yerden kurtardı.
Dumandan etkilenen kediye yapılan müdahaleler sonrasında kedi, hayata döndürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, ev sahibine teslim edildi. Çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.