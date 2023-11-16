Yanan kamyonu söndürmeye ne yangın tüpleri ne de su tankeri yetti

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Gölyazı Mevki İzmir yolu üzerinde 16 BTS 85 plakalı damperli kamyon; seyir halindeyken arka tekerleklerinin balata kısmından aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevler kısa sürede kamyonun kasa kısmını sardı.

Alevleri gören sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Alev alev yanan kamyonu söndürebilmek için onlarca sürücü ellerinde tüplerle yardım etmeye çalışsa da tüplerin büyük bir kısmının boş çıkması müdahaleyi güçleştirdi. Alevlerin kamyonun 400 litrelik benzin deposuna ulaşması olay yerinde paniğe sebep oldu.

Yoldan geçen bir su tankeri de olay yerindeki vatandaşlar tarafından durdurulup tankerdeki su müdahale için kullanıldı. Etrafı alev topuna dönen kızgın depoya soğuk su döken vatandaşlar faciaya davetiye çıkarsalar da şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olay ile ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.