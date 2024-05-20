Yanan otlar arıları yok etti

Kaynak: İHA
Yanan otlar arıları yok etti
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide yangın çıktı. Alevler arı kovanlarını içindeki arılarla birlikte yanarak telef etmesine neden oldu.

Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde arıcı Mahmut Kaya, geçtiğimiz hafta arı üretimi yapmak üzere 60 arı kovanını, arazi üzerindeki uygun noktada kurulumunu yaptı. Arı kovanlarının bulunduğu bölgede, iddiaya göre sarhoş oldukları bildirilen kişi veya kişiler kuru otların bulunduğu araziyi ateşe verdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kovanların bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangında çok sayıda kovan zarar görürken, binlerce bal arısı telef oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Maddi zarara uğradığını belirten arıcı Mahmut Kaya, “150 bin TL'nin üzerinde maddi zararım var. Komşularımın söylediğine göre aşağı tarafta 4 sarhoş araziyi ateşe verip gitmişler" diye konuştu.

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