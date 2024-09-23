Yanan otomobil karı-kocaya mezar oldu. Araç LPG'liydi

Korkunç kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede 73 yaşındaki Salim Kaba idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. LPG’li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobil alev topuna döndü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Salim Kaba’nın 68 yaşındaki eşi Saadettin Kaba yanarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Salim Kaba, çevredeki vatandaşların yardımı ile alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Salim Kaba burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karı-kocaya mezar olan otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan, Salim ve Saadet çiftini hayattan koparan kazanın ardından aracın alev topunda döndüğü ve çevredeki vatandaşların, yanan otomobile müdahale etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.