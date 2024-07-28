Yanan otomobilde can verdi

Gülhan Kocadayı – Adıyaman / Yeniçağ

Bilecik Bozüyük ilçesi Saraycık köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle 11 TG 742 plakalı aracın yandığı ihbarını alan jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobil söndürürken, araç içinden çıkamayan Emrah Gültekin'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Emrah Gültekin'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.