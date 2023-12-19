Yanardağ patladı. Şehirleri boşalttılar

Kaynak: Haber Merkezi
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana gelirken, lavların şehre doğru ilerlemesi sebebiyle acil durum ilan edildi. Şehir boşaltıldı.

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bir yanardağ patladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), patlamanın Grindavik kasabasına yakın bir yerde olduğunu duyurdu.

Patlama, yerel saatle 22.00 civarında oldu ve bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi.

İzlanda Acil Durum Yönetimi Birimi’nden Vidir Reynisson, RUV televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın bölge için “çok büyük” olduğunu ve magmanın yüzeye çıktığını söyledi.

Yanardağ patlaması tehlikesi nedeniyle “acil durum” ilan edilmişti.

İzlanda’da peş peşe gelen depremler sonrasında yanardağ patlaması olabileceği endişesiyle 11 Kasım’da “acil durum” ilan edilmişti.

Yetkililer, güneybatıdaki Grindavik kasabasının güvenliği için tahliye edilmesine karar vermişti.

132087127-gbqso0-xyaan-do-jpg.webp

132087222-410037563-800316022124394-7708756213568231611-n-jpg.webp

gbquoupwuaagasn.jpg

gbqy9cywqaacx-m.jpg

gbss3mrw8aaijad.jpg

gbss4fhxcaaskkw.jpg

gbss4wnwoaaspa.jpg

gbss30-xoaavjkq.jpg

Son Haberler
Burak Elmas FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü böyle savundu. 'Galatasaray’a çok büyük hizmet ettiğini biliyorum' Gündem
Burak Elmas FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü böyle savundu. 'Galatasaray’a çok büyük hizmet ettiğini biliyorum'
Portakal sulu kahve yararlı mı? Şifalı Bitkiler
Portakal sulu kahve yararlı mı?
Dolar/tl’de son gelişmeler Ekonomi
Dolar/tl’de son gelişmeler
Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi? Ekonomi
Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi?
Şevkülmeryemin neye iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Şevkülmeryemin neye iyi gelir?
Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti Spor
Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti