Yanardağ patladı. Şehirleri boşalttılar

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bir yanardağ patladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), patlamanın Grindavik kasabasına yakın bir yerde olduğunu duyurdu.

Patlama, yerel saatle 22.00 civarında oldu ve bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi.

İzlanda Acil Durum Yönetimi Birimi’nden Vidir Reynisson, RUV televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın bölge için “çok büyük” olduğunu ve magmanın yüzeye çıktığını söyledi.

Yanardağ patlaması tehlikesi nedeniyle “acil durum” ilan edilmişti.

İzlanda’da peş peşe gelen depremler sonrasında yanardağ patlaması olabileceği endişesiyle 11 Kasım’da “acil durum” ilan edilmişti.

Yetkililer, güneybatıdaki Grindavik kasabasının güvenliği için tahliye edilmesine karar vermişti.