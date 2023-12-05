Yanardağ patlamasından sağ kurtuldu. Lavların arasında cehennemi yaşadı

Euronews'in haberine göre; Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 11 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma yetkilisi Jodi Haryawan, kayıp diğer 12 dağcıyı arama çalışmalarının ise güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Haryawan, bölgedeki 75 dağcıdan 11'inin cesediyle birlikte pazartesi günü hayatta kalan üç kişinin de bulunduğu bilgisini verdi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, 2 bin 891 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise kuzeye ilerlediğini bildirdi.

ACİL TAHLİYE

Yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek dereceye çıkarırken bölge sakinlerinin kraterin 3 km yakınına gitmesini yasakladı ve lav tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. Jodi, bu sabah (4 Aralık pazartesi) meydana gelen küçük bir patlamanın arama kurtarma faaliyetlerinin askıya alınmasına neden olduğunu kaydetti. Yetkili, "Şu anda aramaya devam etmemiz çok tehlikeli" ifadesini kullandı. Ayrıca Haryawan, pazartesi erken saatlerde bölgeden 49 dağcının tahliye edildiğini ve birçoğunun yanıklar nedeniyle tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ

Felaketin ardından kısa bir süre sonra ortaya çıkan görüntüler ise dünya basınında deprem etkisi yarattı. Yanardağ patlamasından sağ kurtulan 19 yaşındaki Zhafirah Zahrim Febrina isimli genç kadın neredeyse bütün vücudu küllerle kaplı halde objektife yansıdı. Ailesi tarafından paylaşılan ve o sırada annesiyle konuşan Febrina, "Anne ne olur yardım et" dedi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Febrina tedavi altına alındı. 39 yaşındaki annesi Rani Radelani, 'Kızım büyük bir travma yaşıyor' dedi ve ekledi:

"Bedeninin yandığını gördüğü için psikolojik olarak etkilendi ve bütün gece acıya katlanmak zorunda kaldı"