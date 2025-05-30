Yandaş gazete Mehmet Şimşek'e kurtuluş reçetesi yazdı! Ekonomist 'Reis'e rakip çıktı

Yandaş gazete Yeni Şafak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i manşetlerine yer vermeye devam ediyor. ‘Ben ekonomistim’ diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da rakip çıktı. Şimşek’e kurtuluş reçetesini veren Yeni Şafak, "İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır” önerisinde bulundu.

YENİ ŞAFAK ŞİMŞEK’İ ARDI ARDINA VURDU

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan bir manşete yer vermişti. 19 Nisan tarihli gazetede Mehmet Şimşek'i doğrudan hedef alan Yeni Şafak, “Bir darbe de Hazine ve Merkez’den” başlıklı haberiyle, faiz kararını “ekonomiye darbe” şeklinde yazılara yer verdi. Yeni Şafak 26 Mayıs’ta da Mehmet Şimşek'i “İş dünyasında faiz isyanı” başlığıyla da eleştiren Yeni Şafak, bu sefer yazar üzerinden “Ali Cabbar” benzetmesiyle Şimşek’i vurmuştu.

BU SEFER ŞİMŞEK’E KURTULUŞ REÇETESİNİ VERDİ

Ardı ardına Şimşek’i vuran Yeni Şafak bu sefer tavsiye verdi. Şimşek için kurtuluş reçetesini çizen Yeni Şafak, "İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır” manşetiyle çıkan gazete Trump gibi gümrük vergisi uygulanmasının cari açığı kapatabileceği önerisini verdi.

ÖZEL’DE MANŞETLERE: DAMAT, YENİ ŞAFAK ELİYLE MEHMET ŞİMŞEK'E ODUNLA VURUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek'i manşetlerden hedef almasını ise “Parti içerisinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ın manşetini alsınlar üstünde tepinsinler. Yeni Şafak'ın desteği sayın damada... Damat, Yeni Şafak eliyle Mehmet Şimşek'e odunla vuruyor” dedi.