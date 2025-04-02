Yandaş gazeteciden bomba iddia! Bugün ifade verecek sanatçıları tek tek açıkladı

Yandaş gazeteci Cem Küçük, CHP’li belediyeler ve gezi davasına ilişkin iddiaları tek tek gerçekleşirken bu seferde bugün ifadeye çağrılacak sanatçıları açıkladı. Küçük, boykot soruşturmasında “Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine ifadeye çağırılacak isimler arasında" dedi.

2 NİSAN BOYKOT GÜNÜ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkat çekmişti. Boykota birçok siyasi ve ünlü isim destek paylaşımı yapmıştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında dün soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturmaya ilişkin, yandaş gazeteci Cem Küçük bomba bir iddiada bulundu.

KÜÇÜK: MURAT DALTABAN, EMRE KINAY VE AYBÜKE PUSAT…

Küçük, soruşturma kapsamında bugün ifadeye çağrılacak isimleri canlı yayında tek tek açıkladı. Küçük daha öncede CHP’li 2 belediyeye operasyon yapılacağını ve Gezi davası kapsamında ifadeye çağrılacak isimleri açıklamıştı. Dedikleri bir bir çıkan Küçük, Taksim Meydanı programında boykot çağrısına destek verenlere ilişkin, "Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine ifadeye çağırılacak isimler arasında" iddiasında bulundu.