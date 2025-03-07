Yandaş gazetecinin Erdoğan’dan şoke eden isteği...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan Öcalan çağrısı sonrası sürecin nereye gideceği ise merak ediliyordu. Yandaş gazeteci Cem Küçük de sürece ilişkin kapalı sorulara ilişkin, “Bu sürecin adı nedir? AK Parti bununla ilgili bizlere ve kamuoyuna geniş bir açıklama yapmalı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu kafa karışıklığı ancak böyle giderilir. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda bir programa çıkıp tüm süreci anlatsın. Böylece süreçle ilgili en doğru bilgileri almış oluruz” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK: CUMHURBAŞKANIMIZ TELEVİZYONDA BİR PROGRAMA ÇIKIP TÜM SÜRECİ ANLATSIN

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün bugünkü “AK Parti bize açılım hakkında bilgi versin” başlıklı köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş bir istekte bulundu. Küçük, “Ancak süreç nereye doğru gidecek bilmiyoruz. AK Parti 22 Ekim’de Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan sürecin öncesi ve sonrasını anlatmalı” diyen Küçük, “Bundan sonra ne olacak? PKK silah bırakırsa af olur mu? Dağdaki teröristler ne olacak? Suriye’de YPG konusunda ABD ile ne durumdayız?.. Bu sürecin adı nedir? AK Parti bununla ilgili bizlere ve kamuoyuna geniş bir açıklama yapmalı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu kafa karışıklığı ancak böyle giderilir. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda bir programa çıkıp tüm süreci anlatsın. Böylece süreçle ilgili en doğru bilgileri almış oluruz.” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışı ile başlayan süreç teröristbaşının çağrısı noktalanmıştı. Bebek katili Öcalan, yaptığı çağrıda Bahçeli’nin isteğini yerine getirdi. Terör örgütü PKK ise kendini lağvedeceğini şartlı olarak belirtmişti. Sürecin baş mimarı Bahçeli ise DEM vekillerini arayarak teşekkürlerini iletmişti.