Yandaş gazetecinin freni patladı! Teğmenler ile ilgili olay sözler…

Tüm Türkiye’nin merak ettiği Teğmenler hakkındaki karar dün açıklandı. 5 teğmen ihraç edildi. Teğmenlerin ihraç edilmesine tepkiler geliyor. Ancak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, teğmenlere ilişkin sözleri olay olacak. Küçük, "Bana göre hepsi ihraç edilmeliydi, bu bir cunta girişimidir” dedi.

KÜÇÜK: HEPSİ İHRAÇ EDİLMELİYDİ BU BİR CUNTA GİRİŞİMİDİR.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yemin okuma törenine katılım sağlayan tüm teğmenlerin ihraç edilmesi çıkışında bulundu. Küçük "Ben Erdoğan'ın çok büyük tepki vereceğini söylemiştim. Hepsi ihraç edilmeliydi, bu bir cunta girişimidir. Bunun örneği de çoktur." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN KÜÇÜK’E FETÖ’LÜ TEPKİ

Cem Küçük’e ise sosyal medyadan tepkiler ardı ardına geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Küçük’ün eski bir yayında FETÖ’yü övmesini gündeme getirerek, “Cem Küçük bana göre de senin şu an Fetö üyesi olmaktan cezaevinde olman gerekiyordu. Sen teğmenlerin cuntacı olduğuna tek bir delil gösteremezsin, ama senin Fetö ile içli dışlı olduğuna dair ben pek çok kanıt sunabilirim.” sözleriyle tepki gösterdi. Küçük geçmişte FETÖ’ye ilişkin, “Hükümet- Cemaat kavgası değil bu. Cemaatin tüm dünyada okul hizmeti ve çeşitli hizmetler yapan bu güzel insanlar hakkında iftira atmak olmaz.” demişti.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninden sonra 'kılıç çatma' yemini gerçekleştiren ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. MSB teğmenler ve komutanlarının cezalarını dün açıkladı. 5 teğmen ve 3 komutan için MSB, ihraç kararı verdi.