Bu haber yapılacak, Yap! Emri geldi. Yandaşların hepsi sürmanşetten verdi

Ülkemiz deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş'taki büyük iki depremin enkazları kaldırılmadan, henüz o depremin etkilediği illerdeki canlara ulaşılamadan bir büyük deprem de Hatay'da meydana geldi.

Kahreden depremlerde toplam can kaybı 42 bine ulaşırken iktidar deprem bölgesine üçüncü gün gitmesi sebebiyle büyük tepki toplamıştı.

Depremden günler sonra depremzedeleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bugün tüm yandaş gazetelerin sürmanşetlerini süsledi.

YANDAŞ GAZETELER SÜRMANŞETTEN GÖRDÜ

Akit Gazetesi bahsi edilen fotoğrafı kullanarak "Başkan'dan afetzede yaralılara şefkatl eli" başlığı atarken, Takvim Gazetesi "Başkan Baba!", Sabah Gazetesi "Depremzedelere şefkat eli", Yeni Şafak Gazetesi "Çocuklara moral", Akşam Gazetesi "Mucize kız Aleyna'ya ziyaret" ve Diriliş Postası Gazetesi ise "yaralı depremzedelere moral ziyareti" başlığıyla manşetlerine taşıdı.

Aynı şekilde Türkiye Gazetesi, Milat Gazetesi ve Yeni Birlik Gazetesi de benzer başlıklar attı.

Yandaş gazetelerin bu başlıklarını görenler "bu habere yap emri mi geldi" diye sormaktan kendini alamadı.

İŞTE O GAZETELER VE MANŞETLERİ