Yandaş hoca ekonomik kriz dememek için 40 takla atıp lafı yine fuhuşa getirdi

Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın bu kez de evlenme yaşının yükselmesini “Batının işe yaramayan taraflarını almaya” bağlayarak, ‘ülkede zina, fuhuş ve LGBT sapkınlığının’ arttığını iddia etti.

Boynukalın sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın erken yaşta evlilik oranının yüzde 78 oranında düştü açıklamasını alıntılayarak bazı paylaşımlarda bulundu.

Boynukalın, bu durumu bir problem olarak görürken suçu da aile hukukuna yükledi. Boynukalın’a göre evlilik yaşının 30’a çıkması, evlilik oranlarının azalması ve boşanmanın artması ‘batı özentiliğinin’ bir sonucuydu.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK ORANININ DÜŞMESİNİ BİR PROBLEM OLARAK GÖRDÜ

Boynukalın’ın alıntıladığı haberde Bakan Göktaş erken yaşta evlilik oranının azaldığını bildirirken, Boynukalın bu durumu bir problem olarak gördüğünü de itiraf etmiş oldu.

EKONOMİK KRİZİ GÖRMEZDEN GELDİ

Ülkede yaşanan ekonomik krizin geldiği boyutu görmezden gelen Boynukalın, aynı zamanda bu yaşananların ‘Muhafazakar iktidar döneminde’ olmasını da ‘çok acı’ diyerek tarif etti.

“ALLAH BUNUN HESABINI SORAR”

Boynukalın’ın paylaşımının tamamı ise şöyle:

Temelde batıyı esas alan aile hukukunun sonucu: Evlilik yaşı 30'a dayandı. Evlilik oranları azaldı, boşanma oranları arttı. "Üç çocuk" söylemi işe yaramıyor, nüfus azalıyor ve yaşlanıyor. Zina, fuhuş, LGBT sapkınlığı artıyor. Batının işe yaramayan taraflarını almaya devam. Muhafazakar iktidar döneminde bunların olması çok acı. Allah bunun hesabını sorar.