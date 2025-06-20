Yandaş kalem Ahmet Hakan’ın Trump esprisi yıktı geçti!

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Yandaş kalem Ahmet Hakan’ın Trump esprisi yıktı geçti!

Yandaş kalem Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ABD Başkanı Donald Trump ile neler yapılmaması gerektiğini madde madde tiye alarak kaleme aldı.

Savaş gerilimi sürerken yandaş kalem Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ABD Başkanı Donald Trump ile neler yapılmaması gerektiğini yazdı. Hakan’ın tek tek sıraladığı maddeler ise okuyanları güldürdü.

TRUMP'IN DENGESİZ HALİNİ TİYE ALDI

İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken barışı getireceğini belirterek ABD Başkanı olan Donald Trump’ın da savaşa girme ihtimallerinin iki hafta içerisinde belli olacağını söylemişti. Trump’ın ‘dengesiz’ görüşlerini yandaş kalem Ahmet Hakan, tiye alarak Trump ile neler yapılması gerektiğini madde madde sıraladı.

Hakan’ın Trump ile belirttiği o yazının bölümü ise şu şekilde;

“Yolculuğa çıkılmaz.

Borç alınıp verilmez.

Sırt dönülmez.

En masum sır bile verilmez.

Tatile çıkılmaz.

Teknesinin iki metre yanından bile geçilmez.

Ortak köfte işine bile girilmez.

Okeyde ortak olunmaz.

WhatsApp’ta gruba eklenmez.

Bahse girilmez.

Komşu olunmaz."

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