Yandaş kalem: AKP’lilerin sesiz kalmaları Erdoğan’a ihanettir

Yandaş Cem Küçük’ün ardından bu seferde iktidara yakın gazeteci Osman Diyadin de AKP’li vekillerin CHP’lilerin açıklamalarına tepki göstermemesine ateş püskürterek, “AKP’lilerin sesiz kalmaları Erdoğan’a ihanettir” yorumunu yaptı.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonların ardından CHP’li pek çok belediye başkanı tutuklanmıştı. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu 5 aya yakındır Silivri’deki cezaevinde bulunuyor. CHP tarafından operasyonlara ilişkin açıklamalar ve iddialar gündeme gelirken, Bu açıklamalara AKP içerisinde ses gelmemesi bazı kesimleri rahatsız etti.

“BU SUSKUNLUK AKIL ALIR GİBİ DEĞİL!..”

Cem Küçük, AKP’deki vekiller, belediye başkanları, parti üyelerinin ağızlarını açmadığının altını çizerken, “Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını bekliyorlar ya da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in... Bakanınızı haksız yere linç ediyorlar, konuşmuyorsunuz. Olacak iş değil bu! Son bir not düşeyim: Bu suskunluk akıl alır gibi değil!..” tepkisini göstermişti.

DİYADİN: AKP’LİLERİN SESİZ KALMALARI ERDOĞAN’A İHANETTİR

Küçük’ten sonra bu sefer de yandaş kalem Osman Diyadin de tepki geldi. Diyadin, “CHP’lilerin her gün bilinçli olarak ürettikleri yalanlarla milleti tahrik etmelerine karşı AK Partili vekillerin, yöneticilerin, bel. başkanlarının ve teşkilatlarının büyük bölümünün görmezden gelip sessiz kalmaları Başkan Erdoğan’a ihanettir! Karneleri sosyal medya hesaplarıdır” diyerek partililerini uyardı.