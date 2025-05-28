Yandaş kalem okul ücretlerine ateş püskürttü! Enflasyonu unuttu...

Dünyada da tanınan ve Türkiye’nin en köklü özel eğitim kurumu arasında yer alan Koç Okulları, 2025-2026 eğitim dönemi için belirlediği yeni kayıt ücretlerini açıkladı. Ancak açıklanan ücretler anaokulu ve ilkokul seviyelerinde beklenenin çok üzerinde olması dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan fiyatlar ise yandaş kalem Zafer Şahin’i bile çıldırttı.

ÜCRETLER YAVAŞ YAVAŞ 2 MİLYONA GELİYOR

Koç Okulları, 2025-2026 eğitim dönemi için belirlediği yeni kayıt ücretlerinde anaokulu ve ilkokul 1. sınıf için kayıt ücreti 1 milyon 702 bin 800 TL olarak belirlenmesi açlık sınırının asgari ücreti geçtiği ortamda yapılması dikkat çekti. Ortaokul düzeyi için ücret 1 milyon 470 bin 600 TL, lise için ise 1 milyon 625 bin 400 TL olarak yeni ücret belirlendi. Ücretlere ilişkin Koç kurumunda bir açıklama ise gelmedi.

ENFLASYON EĞİTİMİ VURMUŞTU

TÜİK tarafından açıklanan endekste ise yıllık en çok artış, Nisan ayı içerisinde yüzde 80,42 ile eğitim olmuştu. Enflasyonun en derinden vurduğu harcama grubunun eğitim olması ise dikkat çekti. TÜİK'in yıllık enflasyonu ise yüzde 38,10 olarak belirlenmişti.

“BU BİR ÇILGINTIR ARTIK..”

Bu fiyatlara sosyal medyadan tepkiler gelse de enflasyonun neden olduğu fahiş fiyatlara iktidara yakın gazeteci Zafer Şahin’den dikkat çeken bir tepki geldi. Şahin, yapılan fiyatlandırmaya ateş püskürttü. Şahin, “Koç Vakfı Okulları'nda anasınıfı ve 1. sınıf ücreti 1 milyon 700 bin TL'ye yükseldi!! Bu bir çılgıntır artık.. Daha bunun yemeği, kitabı, servisi, kıyafeti var. Üniversite dahil bütün eğitim hayatı özelde geçecek bir çocuğa harcanan paraya yazık. O parayla iş kurulur iş. O kadar masraf , sonra şanslıysa devlette 50-60 lira maaşla bir iş!! Bu işte bir yanlışlık var ama ne?” dedi. Ancak Şahin açıklamasında tepki gösterse de nedenini gizlemesi gözlerden kaçmadı.