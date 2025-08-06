Yandaş kalemden Erdoğan’a çağrı: Cezaevinden çıkarın, siyasete katılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ dediği ve Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile yeni açılım tiyatrosu başladı. Tiyatronun ilk sahnesi bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam etti.

Tiyatronun Meclis ayağında DEM Parti, ‘umut hakkı’ isteyerek bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi’de ‘ağır hücumlara maruz kalacağım” diyerek, ünlü siyasetçi için tahliye istedi.

"CEZAEVİNDEN ÇIKIP, SİYASİ SÜREÇTE YER ALMASINI BEKLERİM"

Selvi şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım. Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Bu süreci güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç var. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var.”