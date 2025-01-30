Yandaş kalemler açık açık yazdı... Operasyonların yeni hedefi belli oldu

Son günlerde siyaset ve medya camiasında önemli isimlere açılan soruşturmalar dikkat çekti. Ayşe Barım, gezi olaylarından dolayı ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlamasıyla” tutuklanmıştı. Aynı şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da geçmiş paylaşımlarından dolayı tutuklanmıştı. Yandaş yazarlar, İbrahim Karagül ve Rahim Er, bugünkü köşe yazılarında medyada, siyasette, sermayede, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında operasyonların devamının geleceğinin işaretini verdi.

KARAGÜL: AYŞE BARIM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA BUNA BELKİ DE İLK ÖRNEK

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü köşe yazısında ‘Bütün “İç Cephe”Ler Tasfiye Edilecek’ ara başlığında medya ve siyasette son yaşanan olaylara ilişkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagül, “Başta ABD ve Türkiye olmak üzere, şu an bütün ülkelerde bir tür “iç arındırma” başladı. Her ülke merkez iktidar alanını güçlendiriyor, savunma yeterliliğini takviye ediyor, nüfuz alanını genişletme mücadelesi veriyor, “iç cephe” anlamına gelecek ve ülkenin ulusal bütünlüğüne zarar verecek bütün yapıları tasfiye ediyor. Türkiye’de son günlerde yürütülen operasyonların amacı da bu. PKK ve FETÖ gibi geleneksel iç ve dış tehditlerin yanında bu sefer “tanımlanmamış iç tehditler” tanımlanıyor ve etkisi kırılıyor. Ayşe Barım üzerinden yürütülen çalışma buna belki de ilk örnek.” dedi.

“BENZER ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK”

Karagül, operasyonlara ilişkin, “Medyada, siyasette, sermayede, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında da muhtemelen benzer çalışmalar yürütülecek. Özellikle yeni medya düzeni oluşturmaya, medyayı belli bir çevre ve sermaye etrafında toplamaya çalışan bazı çevrelerin çalışmaları belki de öne çekilecek. Bilmiyorum ama dünyadaki genel eğilim bu arındırmanın daha da yoğunlaşacağı yönünde.” dedi.

ER: DAHA ÇOK YOL VAR

Türkiye gazetesi’nden Rahim Er ise Ayşe Barım üzerinde başlayan sürece ilişkin, “Savunma Sanayi vs. Allah’a şükür millîleşti. Sermaye, sinema, basın-yayın, hatta eğitim ve kültür içinse alacak daha çok yol var. “Darbe Süreci”ni bitti sanmak yanlış olur... ‘Çıfıtlar’la hayranları, hayata hükmettikçe bize de dünyaya da rahat yok!.. Haberlerde şu örgütten şu kadar kişi yakalandı haberi, en az önümüzdeki 10 yıl boyunca hep işitilecektir. 30 Ağustos 2024’teki Teğmenler İsyanı da onlardan değil midir? Onun için malum tutuklu menajer için “neden bu kadar beklendi?” demek doğru değildir. Adliye, deliller toplanınca harekete geçer.” ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMDE SİYASİ VE MEDYA ALANINDAKİ İSİMLERE ART ARDA SORUŞTURMALAR AÇILDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazeteciler; İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Seyhan Avşar, Orhan Uğuroğlu ve Özlem Gürses ve son olarak medya dünyasında Ayşe Barım’a soruşturmalar açılmıştı.