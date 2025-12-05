Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Sanat Fuarı'nda dikkat çeken bir heykel sergilendi.

Heykeltraş Asil Efe Işın ve kreatör Murat Katfar tarafından hazırlanan heykel, Ramiz Gökçe’nin Mizah Dergisi’nde 13 Haziran 1947'de yayımlanan karikatürü Atatürk’ün “inkılâp kılıcı”nı sapladığı canavardan esinlendi.

Ancak heykel, birçok sosyal medya hesabı ve iktidar yanlısı medya grubu tarafından hedef alındı.

Albayrak Medya Grubu'na ait TVNET sergi ve heykeltraşı "İslamofobik" ifadesi ile hedef gösterdi.

Sergiyi Daily Islamist isimli sosyal medya hesabı hedef gösterdi.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen heykelle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sergi alanında yer alan heykel hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu, Murat Katfar ile Asil Efe Işın ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Şüpheliler, yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.