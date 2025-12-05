Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Sanat Fuarı'nda dikkat çeken bir heykel sergilendi.

Heykeltraş Asil Efe Işın ve küratör Murat Katfar tarafından hazırlanan heykel, Ramiz Gökçe’nin Mizah Dergisi’nde 13 Haziran 1947'de yayımlanan karikatürü Atatürk’ün “inkılâp kılıcı”nı sapladığı canavardan esinlendi.

Ancak heykel, birçok sosyal medya hesabı ve iktidar yanlısı medya grubu tarafından hedef alındı.

Albayrak Medya Grubu'na ait TVNET sergi ve heykeltraşı "İslamofobik" ifadesi ile hedef gösterdi.

Sergiyi Daily Islamist isimli sosyal medya hesabı hedef gösterdi.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen heykelle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sergi alanında yer alan heykel hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu, Murat Katfar ile Asil Efe Işın ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Şüpheliler, yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

1947'de Ramiz Gökçe’nin Mizah Dergisi’nde yayımlanan söz konusu karikatür

İYİ PARTİ DİSİPLİN'E SEVK ETTİ

Aynı zamanda İYİ Parti üyesi de olan Murat Katfar hakkında disiplin işlemi de başlatıldı. Katfar hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada 2020 yılında partiye üye olduğu 2021 yılında istifa ettiği 2025 yılında ise yeniden üye yapıldığı belirtildi. Katfar hakkında yapılan açıklama şöyle:

"05.12.2025 tarihinde basına yansıyan haberler doğrultusunda, Genel Başkanlık makamının talimatları üzerine, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan araştırmada; Murat Katfar isimli şahsın; 2020 yılında üye olduğu, 2021 yılında istifa ettiği, 2025 yılında ise İYİ Parti Tüzüğünün "Üyeliğe Yeniden Kabul" başlıklı 11. maddesine açıkça aykırı şekilde; hem ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmadan hem de il yönetim kurulu tarafından karar alınmadan yeniden üyeliğinin yapıldığı tespit edilmiştir.



Genel Başkanlık makamının yazılı talimatları doğrultusunda; Adı geçen şahsın, aynı zamanda İYİ Partinin tüzük, program ve kuruluş ilkelerine açıkça aykırı eylemleri sebebi ile İYİ Parti Tüzüğü’nün 76. Maddesi, 'D' bendinin 'a' fıkrası uyarınca tedbirli olarak kesin ihracının ivedilikle yerine

getirilmesi hususunu dikkatlerinize sunarım."