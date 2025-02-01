Yandaş medya ünlü gazeteciyi hedef gösterdi! Cadı avında son nokta...

İktidar gazetesi Takvim, ünlü gazeteci Can Ataklı’nın kendi YouTube hesabından yaptığı yayında FETÖ darbe girişimiyle ilgili yaptığı yorumu hedef aldı. Haberde Ataklı’ya ‘Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci yine bir skandala imza attı’ ifadeleri ile tepki gösterildi.

CAN ATAKLI’NIN HANGİ SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

Ünlü gazeteci Can Ataklı’nın kendi YouTube hesabından yaptığı yayında FETÖ darbe girişimi ile ilgili yaptığı yorum şu şekilde;

"Halka ateş açıldı mı? Hayır. Öyle bir şey yoktu. Darbe yoktu zaten. Bir de 15 Temmuz'u halk hareketi zanneden bir kesim var ya. 'Halk sokağa çıktı darbeyi önledi' falan. Yok ulan, öyle bir şey olmadı. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe önlenmedi. Darbe bitmişti zaten. Zavallı tankçılar kaçarken oldu hepsi. Halkın üzerine yüründü mü, halka ateş açıldı mı? Hayır. Darbe yoktu zaten. Fiilen de bitmişti."

Bir tek köprüyü kapattıkları için, köprüdeki zavallılar orada kaldı. Sabahleyin de hepsi linç edildi. Ölen oldu mu bilmiyoruz. Oradaki zavallı askercikleri dövmekten bir hal oldular. Şu şeye girmesin kimse: 'O gece halk sokağa indi, darbe başarısız oldu.' Hayır."

İKTİDARA YAKIN GAZETE HEDEF GÖSTERDİ

İktidar gazetesi Takvim’in bugünkü bir manşetinde Can Ataklı’nın sözlerini hedef gösteren habere yer verdi. “CHP yandaşı Can Ataklı'dan "15 Temmuz'da halka ateş açılmadı" yalanı” başlıklı yazıda Ataklı’ya ‘Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci yine bir skandala imza attı’ şeklinde tepkiler yer aldı.