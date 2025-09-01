Yandaş medyadan akılalmaz skandal: Büyük Taarruz'un başkomutanı Erdoğan'mış

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir’i ziyaret ettiği esnada CNN Türk ekranlarından canlı yayınla izleyicilere aktarılırken büyük skandal yaşandı. Muhabir, tarihi süreci anlatırken “Atatürk” yerine Büyük taarruzu “Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti” demesi gündeme damga vurdu.

MUHABİRİN GAFI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti esnasında CNN Türk ekranlarından canlı yayınla izleyicilere aktarılırken, muhabirin gafı gündeme damga vurdu. Erdoğan’ın katıldığı törende, Büyük Taarruz’un tarihi önemi aktarılırken kullanılan ifadeler büyük tepkilere sebep oldu.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BAŞKOMUTANLIĞINDA…”

Büyük taarruzun önemini anlatan muhabirin, “Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti Büyük Taarruz” skandal sözleri gündeme oturdu.

SELÇUK ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: CNN TÜRK BİR AÇIKLAMA YAPAR MI?

Gelecek Partili vekil Selçuk Özdağ ise canlı yayındaki gafa dair sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Özdağ, “CNN TÜRK bir açıklama yapar mı? Yoksa kulağının üstüne yatar mı? Dikkatlice dinleyelim…” dedi.