Ekonomik kriz, her gün art arda gelen zamlar ve vatandaşların yetkililere çağrılarına rağmen bulunamayan 'çözüm'ler vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda Yandaş medya kuruluşlarının da Mehmet Şimşek'in politikalarını eleştiren haberleri dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi bugünkü manşetinde yer alan Mehmet Şimşek’e yönelik "Ekonomi yönetiminin de artık enflasyonun yapısal nedenlerine yönelik tedbir almadan, sadece yüksek faizle halkın satın alma gücünü eritip sorunun çözülemeyeceğini anladığını umuyorum" eleştirisi gündem oldu.

Dilek Güngör "Artık ezberi bozun!" başlıklı yazısında dezenflasyon sürecine rağmen kira ve eğitim ücretlerinin enflasyonun 2 katı olduğunu belirtti. Güngör, bunun politika faizinin yüksek olduğu bir dönemde yaşanmasına sert çıktı.

"Düğmenin yanlış iliklendiği"ni söyleyen Güngör, "Enflasyonda gelinen nokta sıkı para politikasının kira ve eğitimdeki fiyat artışına çare olamadığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ANLADIĞINI UMUYORUM..."

İsim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Güngör "Ekonomi yönetiminin de artık enflasyonun yapısal nedenlerine yönelik tedbir almadan, sadece yüksek faizle halkın satın alma gücünü eritip, reel sektörün üretim kabiliyetini zayıflatıp, rant kesimine para kazandırarak sorunun çözülemeyeceğini anladığını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, saydığı nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de açıklayacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde yapılacak olan TOKİ'nin başlatacağı sosyal kiralık konut modelini önemsediğini söyledi.

Yandaş Yeni Şafak da günler önce yayınladığı haberine “Vergisiz infaz" başlığını atmış, Şimşek'in ekonomi politikalarının, gelir dağılımı ve mali eşitlik ilkeleriyle çeliştiğini belirtmişti.

Öte yandan, AKP kulislerinde istifa iddiaları konuşulan Mehmet Şimşek, Haziran (2025) ayında iddialara ynıt vererek “Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok" demişti.